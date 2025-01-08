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В Британии главарь одной из банд насильников избежал депортации

Главарь одной из банд, насиловавших девочек в Британии, избежал депортации
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Reuters

Главарь банды, насиловавшей девочек в британском Рочдейле, продолжает жить и работать в городе, несмотря на то, что суд постановил его депортировать после отбытия тюремного заключения. Об этом пишет Times.

55-летний Кари Абдул Рауф был одним из девяти мужчин, осужденных в 2012 году за изнасилование и торговлю людьми, совершенные в отношении несовершеннолетних девушек. Рауф получил шестилетний срок, но был освобожден в 2014 году, отсидев всего два с половиной года.

Суд постановил депортировать Рауфа в Пакистан, но его адвокаты подали несколько апелляций, утверждая, что депортация лишит его права на семейную жизнь, поскольку у него есть жена и дети в Великобритании. В результате Рауф остается в городе, где раньше орудовала банда, и работает доставщиком.

Telegraph сообщала о более чем тысяче девочек, которые подверглись сексуальному насилию со стороны банд в Телфорде, и аналогичных преступлениях, раскрытых в других городах Великобритании. При этом ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности за неспособность предотвратить эти преступления.

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