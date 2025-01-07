В Петербурге мигрант изнасиловал школьницу в новогоднюю ночь

В Петербурге мигранта задержали за изнасилование подростка

В Петербурге иностранца подозревают в изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в ночь на 1 января, но о произошедшем стало известно только сейчас. Как рассказал собеседник, мигрант практически сразу после полуночи надругался над школьницей. Информация о том, при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

После произошедшего подозреваемого задержали в доме на проспекте Стачек.

«Сейчас задержанный находится в отделении», – поделился источник.

Выяснилось, что мигрант нарушил правила въезда на территорию России, в отношении мужчины составили протокол. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что пострадавшая приехала в Петербург летом, чтобы учиться в местной школе.

До этого в Москве задержали мигранта, не зарегистрированного в России. Его подозревают в нападении и изнасиловании 35-летней женщины на одной из улиц города.

Ранее в Ленобласти мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и ее подругу.