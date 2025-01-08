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В Германии выдали российскую подлодку за немецкую

Bild: два политика из СДПГ выдали российскую подлодку «Варшавянка» за немецкую
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Два политика из Киля, представляющие Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, в социальных сетях ошибочно выдали российскую подводную лодку «Варшавянка» проекта 636 за субмарину немецкого производства от компании Thyssenkrupp Marine Systems. Об этом сообщает издание Bild.

По данным газеты, 4 января кандидат от СДПГ на предстоящих выборах в бундестаг Кристина Шуберт и депутат бундестага Кристиан Клинк опубликовали в своих аккаунтах пост, в котором обсуждали недавнее решение ВМС Германии о покупке четырех дополнительных подводных лодок от Thyssenkrupp Marine Systems. Однако к этому сообщению они прикрепили фотографии российской подводной лодки «Варшавянка» проекта 636.

«В аккаунтах в социальных сетях ведущего кандидата 33-летней Кристины Шуберт и депутата бундестага Кристиана Клинка партия перепутала российскую подводную лодку с подлодкой ВМС Германии! На самом деле в рекламе должны были появиться подлодки Thyssenkrupp Marine Systems серии 212CD... При этом изображена российская подлодка класса «Кило» проекта 636», – говорится в публикации.

По информации издания Kieler Nachrichten, пост готовила команда Клинка. Он сам признал вину за то, что не проверил материал перед публикацией. Вскоре после этого на страницах Клинка и Шуберт появились исправленные посты с правильными изображениями.

Подводные лодки класса «Кило» представляют собой общее название, принятое в НАТО для двух проектов российских субмарин: проекта 877 «Палтус» и проекта 636 «Варшавянка».

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