ВОЗ прокомментировала сообщения о вспышке необычных заболеваний в Китае

ВОЗ заявила, что не получала сообщения о вспышке необычных заболеваний в Китае

В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что институт не получал никаких сообщений о вспышках необычных заболеваний в КНР. Сообщение ведомства передает РИА Новости.

«Наблюдаемый рост числа выявляемых респираторных патогенов находится в пределах ожидаемого для этого времени года в зимнее время в северном полушарии. В Китае грипп является наиболее часто выявляемым респираторным патогеном, который в настоящее время поражает людей острыми респираторными инфекциями», — рассказали в организации.

При этом в Пекине сообщили в штаб ВОЗ об отсутствии перегрузок в системе здравоохранения.

До этого инфекционист Георгий Викулов заявил, что в КНР распространяется вызывающий бронхит и воспаление легких пневмовирус.

Этот вирус был открыт в 2000 году и не нов. Однако его нынешнее массовое распространение в Китае, по словам Викулова, может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в РФ и странах Евросоюза.

Ранее ВОЗ объяснила, чем вызвана вспышка неизвестной болезни в ДР Конго.