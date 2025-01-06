Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России может вырасти число больных пневмовирусом из-за ситуации в Китае

РЕН ТВ: в КНР распространяется вызывающий бронхит и воспаление легких пневмовирус
close
Shutterstock

В КНР распространяется вызывающий бронхит и воспаление легких пневмовирус. Об этом сообщил «РЕН ТВ» инфекционист Георгий Викулов.

Сообщается, что этот вирус был открыт в 2000 году и не нов. Однако его нынешнее массовое распространение в Китае, по словам Викулова, может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в РФ и странах Евросоюза.

Подчеркивается, что иммунопрофилактики для этого вируса не существует, однако у него мало штаммов.

«В России уже есть некоторые препараты, обладающие широким противовирусным действием и способные помочь борьбе с метапневмовирусом», — отметил Викулов.

До этого россиян предупредили, что доминирующий в стране вирус способен вызвать пневмонию за сутки. Почти у всех заболевших поднимается температура, появляются кашель и насморк, у каждого второго — головные боли и боль в горле.

Ранее было раскрыто эволюционное происхождение вируса гепатита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами