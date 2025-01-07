Росреестр опроверг утечку данных из ЕГРН

Представители Росреестра опровергли утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде телеграмм-каналов», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «Утечки информации» писал, что хакеры смогли выкачать данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Из материала следует, что злоумышленники получили доступ к более чем двум миллиардам строк с информацией. При этом общий размер сведений составил порядка одного терабайта. Позже эта информация не подтвердилась.

26 декабря пресс-служба компании StormWall рассказала «Газете.Ru», что в 2024 году в РФ от хакерских атак больше всего пострадала российская телекоммуникационная отрасль. На нее пришлись 28% от всех зарегистрированных DDoS-атак.

На втором и третьем местах в этом списке расположились сектор облачных технологий и ритейл. На них были совершены 21% и 18% всех DDoS-атак, зарегистрированных в прошлом году на территории страны.

Ранее в РФ зафиксировали значительный рост числа хакерских атак типа «ковровая бомбардировка».