Хакеры сообщили об атаке на базы данных Росреестра

Хакеры заявили, что смогли выкачать данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации».

Из материала следует, что злоумышленники получили доступ к более чем двум миллиардам строк с информацией. При этом общий размер сведений составил порядка одного терабайта.

«В качестве доказательства своих слов, хакеры опубликовали в свободном доступе ссылку на скачивание фрагмента базы данных, содержащего 81,990,606 строк», — говорится в публикации.

Соответствующие строки содержат ФИО тех или иных граждан, а также их номера телефонов и паспортные данные. Кроме того, в руки злоумышленников попали адреса россиян и иная информация.

В тексте уточняется, что самая «свежая» запись в обнародованном фрагменте базы данных была добавлена 10 марта 2024 года.

На этом фоне представители Росреестра в официальном Telegram-канале сообщили, что не могут подтвердить утечку имеющихся у федеральной службы сведений. По их словам, сейчас специалисты проводят дополнительные проверки.

26 декабря пресс-служба компании StormWall рассказала «Газете.Ru», что в 2024 году в РФ от хакерских атак больше всего пострадала российская телекоммуникационная отрасль. На нее пришлись 28% от всех зарегистрированных DDoS-атак.

На втором и третьем местах в этом списке расположились сектор облачных технологий и ритейл. На них были совершены 21% и 18% всех DDoS-атак, зарегистрированных в прошлом году на территории страны.

Ранее в РФ зафиксировали значительный рост числа хакерских атак типа «ковровая бомбардировка».