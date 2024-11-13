В Госдуме объяснили, лишатся ли права на усыновление в РФ живущие в ЕС россияне

Закон о запрете усыновления российских детей жителями стран, где разрешена смена пола, касается и граждан РФ, живущих в данных государствах. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила председатель комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Любой гражданин, проживающий в стране, где разрешена смена пола, лишается права на усыновление российского ребенка. Все, лавочка закрыта», — сказала она.

Парламентарий подчеркнула, что цель нового закона — сделать так, чтобы российские дети не воспитывались в странах с лояльным отношением к смене пола.

Накануне Госдума приняла законы о запрете «пропаганды чайлдфри» и усыновления российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. Они, в числе прочего, ограничивают распространение «деструктивного контента» в интернете, СМИ, кино и рекламе, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили идею вырезать из всех фильмов упоминание чайлдфри.