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В Польше жители многоэтажки вызвали полицию из-за курицы, которая бродила по этажам

В Польше полиция отреагировала на вызов и приехала ловить сбежавшую курицу
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@AWLAArlington/Twitter" class="item-image" loading="lazy">
@AWLAArlington/Twitter

Жители многоэтажного дома в Кракове вызвали полицейских из-за гуляющей по подъезду курицы. Об этом сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) городская стража Кракова.

Днем 4 января житель многоэтажки на улице Вроцлавской позвонил в дежурную часть и пожаловался на курицу, которая гуляла по этажам. Сотрудники полиции откликнулись на это сообщение, прибыли по адресу и быстро обнаружили домашнюю птицу в указанном месте.

Они не стали выяснять, кто является владельцем курицы, и доставили ее в полицейский участок. В конце концов несушку передали сотрудникам Селекционного центра, которые приютили ее у себя.

В ноябре американские полицейские задержали коз за «плохое поведение». Они разгуливали по улицам без присмотра и гонялись за пешеходами. В конце концов власти решили поймать животных и отвезти в приют.

Ранее россиянин подал заявление в полицию на воробьев, испортивших его обед.

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