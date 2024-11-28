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Полицейские задержали коз, которые сбежали от хозяина и приставали к прохожим

В США за плохое поведение арестовали двух коз, которые приставали к прохожим

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В США сотрудники полиции поймали коз, которые преследовали жителей. Животные оказали им сопротивление, сообщили в полицейском департаменте округа Кент, штат Вашингтон.

По данным офиса полиции, две козы, неизвестно откуда появившиеся в городе, уже продолжительное время терроризировали местных жителей. Они разгуливали по улицам без присмотра и гонялись за пешеходами. В конце концов власти решили поймать животных и отвезти в приют.

Полицейские, которые отловили буйных коз, даже посадили их в служебную машину в воспитательных целях и сделали соответствующую фотографию, сопроводив ее подписью: «Задержаны за плохое поведение».

«Не поймите нас неправильно, они очень милые. Но без шуток, это не нормально, когда козы гоняются за другими», — объяснили «арест» в полиции Кента.

Теперь сотрудники приюта округа Кинг пытаются найти хозяина парнокопытных.

Ранее жители аргентинского города пожаловались на нашествие попугаев.

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