Семейная пара спасла из полыньи тонущего подростка в Рязанской области

В Рязанской области спасли ребенка, провалившегося под лед на водохранилище

В Новомичуринске семейная пара оказала помощь ребенку, который провалился под тонкий лед на водохранилище. Об этом сообщает портал «Рязань онлайн».

Инцидент произошел 5 января в Новомичуринске, семейная пара проезжала через мост на автомобиле, когда пассажирка заметила ребенка, барахтавшегося в ледяной воде.

«Муж резко затормозил и кинулся к нему, чтобы ему помочь. Он сам чуть не провалился, но, слава Богу, смог вытащить его», — рассказала ехавшая в автомобиле женщина.

Замерзшего ребенка доставили в больницу. По данным местных СМИ, после осмотра он был отпущен на амбулаторное лечение, госпитализация школьнику не потребовалась, его передали родителям.

До этого сообщалось, что в Курганской области на реке Исеть у села Барино 10-летний мальчик, играя с детьми, провалился под лед. Ребенка вытащили на берег местные жители, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

Ранее в Рязанской области сельчанин спас провалившегося под лед ребенка.