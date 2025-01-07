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У берегов Малайзии потерпела бедствие ладья с россиянами на борту

Российская деревянная ладья «Пилигрим» потерпела бедствие у берегов Малайзии
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Михаил Тургиев/РИА Новости

Российская деревянная ладья «Пилигрим», которая является репликой поморской ладьи XVIII века, потерпела бедствие у берегов Малайзии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство Москвы в Куала-Лумпуре.

В материале отмечается, что капитан корабля Сергей Синельник и члены его команды совершали кругосветное путешествие. По информации дипломатического представительства, всего на борту находились три гражданина РФ и один гражданин Белоруссии.

«Капитан и команда не пострадали <...>. Мореплаватели здоровы, чувствуют себя хорошо», — говорится в тексте.

Журналисты добавили, что к текущему моменту специалисты подняли «Пилигрим» на берег.

В настоящее время три члена экипажа ждут посадки на самолет, который должен вылететь в РФ до конца дня. Еще один россиянин уже вернулся домой.

При этом в публикации подчеркивается, что в 2012 году Синельник с командой совершил плавание на новгородской ладье «Русич». Тогда мореплаватели также проходили воды Малайзии, следуя от реки Волги к австралийскому острову Тасмания.

Ранее у берегов Франции столкнулись два судна, на борту одного из которых находилась депутат парламента страны Марин Ле Пен.

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