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Россиянам ограничили возможность перевода валюты в одну из стран СНГ

«Юнистрим» прекратил осуществлять денежные переводы в валюте в Таджикистан

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Юнистрим

Платежная система «Юнистрим» прекратила осуществление денежных переводов в Таджикистан и из этой страны в долларах США и евро. Об этом говорится в сообщении компании в соцсети «Вконтакте».

Переводы в рублях в Таджикистан по-прежнему доступны. До 30 сентября можно вернуть неполученные переводы в долларах и евро, после этой даты возврат станет невозможным.

В июле Национальный банк Таджикистана информировал, что «Юнистрим» прекратит переводы в республику в валюте. Сам банк «Юнистрим» попал под санкции США 20 июля. На это отреагировал ряд финансовых организаций в постсоветских странах, ограничив работу с системой.

«Юнистрим» пообещал принять меры для смягчения последствий санкций и предложить «инфраструктурное решение» для бесперебойной работы с партнерами.

В начале недели стало известно, что ЦБ РФ зарегистрировал новую систему денежных переводов за рубеж — Kwikpay. Она стала третьей системой переводов одобренной регулятором в 2023 году.

Ранее стал известен средний размер банковского перевода в Рос

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