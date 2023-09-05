Два платежных сервиса Узбекистана ограничили переводы денег за рубеж

Платежные сервисы Pay Way и Oson, считающиеся крупнейшими в Узбекистане, с 5 сентября приостановили осуществление международных денежных переводов. Об этом сообщили пресс-службы ресурсов, передает ТАСС.

В частности, представители Pay Way заявили об ограничении возможности совершать зарубежные переводы из-за соответствующего распоряжение Центрального Банка республики. При этом речь идет о всех заграничных направлениях, включая Россию.

«В нашем приложении все также продолжат функционировать платежи внутри страны, переводы между Uzcard и Humo, а также оплата коммунальных, государственных и услуг связи и интернета», — указано в заявлении.

Пресс-служба Pay Way принесла клиентам извинения за доставленные неудобства и выразила надежду на понимание со стороны общественности. Представители Oson, в свою очередь, пообещали восстановить нормальное функционирование сервиса в ближайшее время.

«С 5 сентября временно будут приостановлены международные переводы и оплата за зарубежные сервисы», — добавили они.

Позже появилась информация, что Центробанк Узбекистана принял данное решение в связи с необходимостью защитить финансовую систему страны от глобальных рисков.

Ранее платежная система «Юнистрим» отключила функцию перевода денежных средств из России в Таджикистан.