Мигрант подговорил российских подростков ограбить пенсионерку в Тольятти

В Тольятти 30-летний мигрант подговорил двух российских подростков ограбить пожилую женщину. Об этом со ссылкой на СУ СК России по региону сообщает «Блокнот».

По информации издания, инцидент произошел 15 декабря. Иностранец подговорил несовершеннолетних совершить ограбление пенсионерки, и те согласились. Увидев возле магазина пожилую женщину, они напали на нее и отобрали сумку. Потерпевшая в силу возраста не смогла вовремя отреагировать и позвать на помощь. После этого подростки скрылись на автомобиле, в котором их ждал мигрант.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления и грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В отношении подростков также возбудили уголовное дело о грабеже.

Ранее в Оренбурге лжеследователь украл у пенсионерки все накопления.