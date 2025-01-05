Екатеринбурженка впала в кому после избиения шваброй и табуретом

В Екатеринбурге женщина впала в кому после застолья со знакомым

В Екатеринбурге мужчину арестовали после избиения местной жительницы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря прошлого года, но об этом стало известно только сейчас. Соседка обнаружила, что дверь в квартиру 32-летней женщины открыта, внутри лежала сама хозяйка помещения.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии комы. Позже правоохранители выяснили, что женщина праздновала вместе с ранее трижды судимым мужчиной. В ту же ночь, когда местную жительницу нашли, между парой завязался конфликт.

«Он бил ее шваброй и табуреткой. Когда она потеряла сознание, сбежал», – поделился один из собеседников.

Подозреваемого задержали и арестовали. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Е1, с этим мужчиной пострадавшая хотела встретить Новый год, о судимостях она не знала. Сам знакомый в беседе с правоохранителями рассказал, что напал на женщину из-за вспыхнувшей ссоры.

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