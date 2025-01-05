Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Екатеринбурженка впала в кому после избиения шваброй и табуретом

В Екатеринбурге женщина впала в кому после застолья со знакомым
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге мужчину арестовали после избиения местной жительницы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря прошлого года, но об этом стало известно только сейчас. Соседка обнаружила, что дверь в квартиру 32-летней женщины открыта, внутри лежала сама хозяйка помещения.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии комы. Позже правоохранители выяснили, что женщина праздновала вместе с ранее трижды судимым мужчиной. В ту же ночь, когда местную жительницу нашли, между парой завязался конфликт.

«Он бил ее шваброй и табуреткой. Когда она потеряла сознание, сбежал», – поделился один из собеседников.

Подозреваемого задержали и арестовали. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Е1, с этим мужчиной пострадавшая хотела встретить Новый год, о судимостях она не знала. Сам знакомый в беседе с правоохранителями рассказал, что напал на женщину из-за вспыхнувшей ссоры.

Ранее россиянка впала в кому после ДТП с автобусом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами