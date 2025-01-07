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В Петербурге мать и ребенок пострадали в ДТП с протаранившим остановку эвакуатором

В Петербурге эвакуатор врезался в остановку
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Телеграм-канал «Пресс-сек Красногвардейского»

В Петербурге произошло ДТП с участием эвакуатора. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел на Пискаревском проспекте. По предварительной информации, машина въехала в остановку общественного транспорта. По какой причине это произошло, не уточняется.

В результате пострадали несколько человек, им оказали необходимую медицинскую помощь.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

«Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами», – сообщается в публикации.

Как уточнили в пресс-службе администрации Красногвардейского района, пострадали три человека. Мать и ребенка направили в больницу, их жизни ничего не угрожают, но они все еще находятся под присмотром медиков. Водителя также госпитализировали, о характере его травм не сообщается.

Ранее в Самарской области семь иностранцев попали в больницу после ДТП.

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