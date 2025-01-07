Российская ладья, совершавшая кругосветку, потерпело бедствие у берегов Малайзии

Ладья РФ потерпела бедствие у берегов Малайзии 20 декабря во время кругосветки

Российская деревянная ладья потерпела бедствие у берегов Малайзии во время кругосветного плавания. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве в Малайзии.

Инцидент произошел 20 декабря 2024 года у северного побережья о. Борнео с ладьей «Пилигрим», которая является копией поморской ладьи XIX века.

Дипмиссия находится в контакте с капитаном судна С.В. Синельником и оказывает членам экипажа содействие. Команда «Пилигрима» состоит их трех россиян и одного гражданина Белоруссии, все они здоровы и чувствуют себя хорошо, подчеркнули в посольстве.

Поврежденное судно подняли на берег. Один россиянин вернулся на родину. Оставшиеся трое путешественников вылетают в РФ 7 января.

Дальнейшая судьба судна, которому требуется дорогостоящий ремонт, будет решена по возвращении участников экспедиции в Россию.

7 января два парома столкнулись у берегов Майотты (департамент Франции в Индийском океане), десять человек на борту получили ранения. На одном из судов находилась глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, она не пострадала.

Ранее путешественник Титов исчез во время кругосветки.