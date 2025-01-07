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В Подмосковье молодой человек без одежды выпал из окна вместе со знакомым

Baza: в Пушкино два молодых человека выпали из окна
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Shutterstock

В Подмосковье два молодых человека не выжили после того, как выпали из окна 22-этажного дома. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Пушкино, на Ярославском шоссе. По данным Telegram-канала, только один из них был в одежде. По какой причине второй разделся, неизвестно. Пострадавшим было по 23 года.

После того, как молодых людей нашли под окнами многоэтажки, на место приехали полицейские. Они не смогли попасть в жилье сразу, так как дверь была закрыта изнутри.

Правоохранители изъяли из квартиры три телефона и ноутбук. На данный момент следователи проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что мужчины уже давно дружили.

До этого в Екатеринбурге девушка выпала из окна девятого этажа во время застолья. Вместе со знакомыми местная жительница отмечала день рождения, но в какой-то момент между гостями и именинницей возник конфликт. После выпадения спасти ее не удалось.

Ранее мужчина выжил после падения с восьмого этажа в Калининграде.

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