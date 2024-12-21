Мужчина выжил после падения с восьмого этажа в Калининграде

Упавший с восьмого этажа в Калининграде мужчина выжил и пришел в себя

В Калининграде мужчина упал с высоты и выжил, сообщает «Клопс» со ссылкой на очевидцев и источники в экстренных службах региона.

Несчастный случай произошел с 30-летним жителем дома на Елизаветинской улице. Днем 20 декабря мужчина выпал из окна своей квартиры на восьмом этаже и приземлился на газон. Сообщается, что перед инцидентом он употреблял запрещенные вещества. Пострадавший выжил, но находился в бессознательном состоянии.

Прибывшим место медикам удалось реанимировать пациента, после чего он стал размахивать руками и даже разговаривать. У калининградца диагностировали разрыв внутренних органов, открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер. В каком состоянии сейчас находится выживший, не уточняется.

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