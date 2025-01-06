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Двое подростков избили сотрудника ПВЗ в Москве и украли у него телефон

В Москве двое подростков избили сотрудника ПВЗ и украли у него телефон

В Москве два подростка 2007 года рождения избили сотрудника пункта выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазина и украли у него телефон за 90 тысяч рублей. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По информации ведомства, инцидент произошел 5 января в ПВЗ, расположенном на Олонецкой улице. Два подростка стали угрожать сотруднику оружием, а затем напали на него и избили. После этого несовершеннолетние злоумышленники похитили у работника телефон.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Следователи совместно с сотрудниками полиции установили и задержали подозреваемых в преступлении подростков — с ними проводятся следственные действия. Им планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

До этого в Ленинградской области в пункте выдачи заказов маркетплейса произошла драка из-за возврата товара. Сотрудница ПВЗ распылила в сторону клиентки газ из баллончика, а посетительница схватила швабру и начала избивать работницу.

Ранее в Петербурге женщину задержали за нападение на работницу ПВЗ маркетплейса.

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