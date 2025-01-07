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Пушилин назвал сотрудников горловской больницы примером профессионализма и стойкости

Медработников горловской больницы поблагодарили за верность профессии и землякам
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Александр Сухов/РИА Новости

В горловской городской больнице №2, которая в декабре прошлого года отметила свое 90-летие, работают героические медицинские работники. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетил медучреждение и пообщался с трудовым коллективом.

По его словам медицинские работники больницы сутками не оставляют свой пост, когда дело касается спасения жизней земляков.

«Это пример неимоверного профессионализма и стойкости. Горловка переживает трудный период, но мы видим, как армия России отодвигает линию фронта», — добавил Пушилин.

Глава республики выразил надежду, что в обозримом будущем жители города смогут вздохнуть спокойно, и регион может приступить к полноценному восстановлению Горловки, а также к капитальному ремонту этой больницы и других медучреждений города.

«Поблагодарили трудовой коллектив за верность профессии и землякам, за то, что медики сегодня порой творят чудеса. Теперь с новым оборудованием – эндоскопической стойкой, которую получила горловская больница – здесь появились новые возможности для обследования и лечения пациентов», — заключил глава ДНР.

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