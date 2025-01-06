Иностранец без регистрации в РФ изнасиловал женщину на улице в Москве

РЕН ТВ: в Москве по подозрению в изнасиловании женщины задержали иностранца

В Москве иностранца без регистрации в РФ задержали по подозрению в изнасиловании женщины на улице. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 4 января на Вертолетной улице в городе Люберцы. Злоумышленник напал на 35-летнюю женщину на улице возле одного из домов и изнасиловал, сдавив ей руки на шее.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в преступлении задержали иностранца 1999 года рождения. Оказалось, что подозреваемый не имеет регистрации в России. В его отношении возбудили уголовное дело.

До этого в Карелии 21-летний местный житель получил 14 лет колонии строгого режима за изнасилование девочки. Он также присылал ребенку видео непристойного содержания.

Ранее в Ленобласти мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и ее подругу.