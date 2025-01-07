Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как проявляется аллергия на холод

Врач Горнак: аллергия на холод может проявляться крапивницей
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Холодовая аллергия — это название для патологических состояний, которые проявляются в результате контакта с холодом. Об этом рассказала RT врач-аллерголог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Горнак.

По ее словам, в основном организм реагирует на низкие температуры крапивницей — например, после прогулки на коже могут появиться зудящие высыпания, напоминающие следы от укусов комаров. В таких ситуациях могут помочь антигистаминные препараты, отметила врач. Также аллергия может проявляться в виде холодового контактного дерматита или обострения атопического дерматита, пояснила Горнак. В обоих случаях участки краснеют, становятся сухими и зудят. Иногда покрасневшие участки трескаются.

Еще одним проявлением холодовой аллергии является бронхоспазм — аллергик начинает кашлять при вдыхании холодного воздуха. Иногда у человека на улице появляется необъяснимая одышка и ему трудно дышать. В таком случае важно иметь под рукой препарат, купирующий бронхоспазм, заявила Горнак.

Врач посоветовала людям с реакцией на холод перед выходом на улицу за 20—30 минут наносить на лицо и руки специальный защитный крем, который позволяет минимизировать кожные реакции на холод. Это же касается и людей без аллергии.

Ранее врач рассказала, можно ли носить кроссовки и кеды зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами