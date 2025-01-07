Врач рассказала, как проявляется аллергия на холод

Холодовая аллергия — это название для патологических состояний, которые проявляются в результате контакта с холодом. Об этом рассказала RT врач-аллерголог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Горнак.

По ее словам, в основном организм реагирует на низкие температуры крапивницей — например, после прогулки на коже могут появиться зудящие высыпания, напоминающие следы от укусов комаров. В таких ситуациях могут помочь антигистаминные препараты, отметила врач. Также аллергия может проявляться в виде холодового контактного дерматита или обострения атопического дерматита, пояснила Горнак. В обоих случаях участки краснеют, становятся сухими и зудят. Иногда покрасневшие участки трескаются.

Еще одним проявлением холодовой аллергии является бронхоспазм — аллергик начинает кашлять при вдыхании холодного воздуха. Иногда у человека на улице появляется необъяснимая одышка и ему трудно дышать. В таком случае важно иметь под рукой препарат, купирующий бронхоспазм, заявила Горнак.

Врач посоветовала людям с реакцией на холод перед выходом на улицу за 20—30 минут наносить на лицо и руки специальный защитный крем, который позволяет минимизировать кожные реакции на холод. Это же касается и людей без аллергии.

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