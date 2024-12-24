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Названы секреты выбора хорошего покупного холодца

Технолог Деревсков: при выборе холодца важно обращать внимание на состав
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Freepik.com

При выборе холодца на праздник важно обращать внимание на состав. Он пишется всегда от большего к меньшему, чем выше ингредиент стоит в списке, тем его больше, рассказал «Газете.Ru» технолог, эксперт в области качества и безопасности пищевой продукции, создатель цифровой платформы Quality CHECK Константин Деревсков.

«То есть если мы берем, допустим, свино-говяжий холодец, а у нас на первом месте желатин, то понятное дело, что желатина там гораздо больше, нежели чем самого мяса. То есть должно быть сначала идти говядина с свининой или свинина-говядина, и уже потом все остальные ингредиенты. Также обратите внимание использовались ли при приготовлении какие-то консерванты, улучшители вкуса, добавки и так далее», – рассказал специалист.

Также важно обращать внимание на упаковку — лучше всего выбирать продукт в газомодифицированной среде, то есть под пленкой.

«Газомодифицированная среда позволит увеличить срок годности продукта без консервации. То есть сама упаковка будет защищать продукт от того, чтобы продукт не испортился. Как правило, на этикетке написано ГМС, и продукт должен быть с такой пленкой, без крышки. То есть продукт нельзя просто так вскрыть», — рассказал Деревсков.

Также покупателю нужно обратить внимание на срок годности и условия хранения.

«Продукт должен быть в холодильнике при температуре от плюс двух до плюс шести. Все холодильные камеры оборудованы датчиками, на которых можно посмотреть температуру в данный момент», — заключил специалист.

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