В Зимбабве мальчик выжил, проведя пять дней среди львов

Sky News: в Зимбабве нашли живым мальчика, который провел пять дней среди львов

В Зимбабве семилетнего мальчика обнаружили живым спустя пять дней после его исчезновения в охотничьем парке, в котором обитают львы. Об этом сообщает Sky News.

Семилетний Тинотенда Пуду пропал из своего дома в сельской местности 27 декабря и непреднамеренно направился в опасный охотничий парк «Матусадона».

Как уточняет издание, вскоре была развернута поисковая операция, и мальчика нашли через пять дней.

По словам депутата Мутсы Муромбедзи, мальчик выживал, питаясь дикими фруктами и ночуя на скалистом выступе «среди рычащих львов и проходящих мимо слонов». Он отметил, что волонтеры ночью били в барабаны, чтобы привлечь внимание ребенка.

Согласно предварительным данным, мальчик преодолел 49 километров по опасной местности национального парка.

В декабре сообщалось, что в Зимбабве 57-летняя Вайолет Мойо голыми руками отбилась от льва, который набросился на нее в поле.

Ранее мужчина отбил свою собаку у волка, который схватил ее во время прогулки по лесу.