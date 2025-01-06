На Украине выбрали главное слово 2024 года

Неологизм «бусификация», означающий принудительную мобилизацию граждан по ускоренной процедуре, был признан главным словом 2024 года на Украине. Об этом сообщается на сайте словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово».

«Мыслово» выбрал слово «бусификация» словом 2024 года. Неологизм <...> находился в центре общественного внимания прошедшего года. Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что при выборе слова года специалисты в первую очередь обращают внимание на его популярность и социальную значимость. При этом в 2023 году таким словом стала «мобилизация».

6 января депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко рассказал, что представители военных комиссариатов начали аннулировать отсрочки от мобилизации, предоставленные работникам критически важных предприятий. По словам парламентария, из-за этого вся система бронирования граждан от мобилизации теряет свой смысл. Люди больше не доверяют этому механизму, так как компании не способны обезопасить их от призыва на службу.

Ранее на Украине захотели продлить срок добровольного возвращения граждан на военную службу после дезертирства.