На Украине зафиксировали случаи аннулирования отсрочки от мобилизации

Представители территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) на Украине начали аннулировать отсрочки от мобилизации, предоставленные работникам критически важных предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Федиенко.

Законодатель обратил внимание на факты аннулирования отсрочек от мобилизации еще в декабре 2024 года. Тогда он заявил, что в военные комиссариаты забирают даже тех сотрудников предприятий, у которых есть подтверждающие наличие брони документы. Как рассказал парламентарий, в ТЦК все эти случаи объяснили отсутствием данных о тех или иных гражданах в едином электронном реестре военнообязанных «Оберег».

«Получил ответ по мобилизации забронированного работника. То есть так теперь можно аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимания, что он был забронирован», — написал Федиенко.

Он добавил, что из-за подобных действий представителей ТЦК вся система бронирования сотрудников критически важных предприятий от мобилизации теряет свой смысл. Люди больше не доверяют этому механизму, так как работодатели не способны обезопасить их от призыва в армию и дальнейшей отправки на фронт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации вернувшимся из плена солдатам.