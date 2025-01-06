Глава ЛНР подарил многодетной семье Морозовых стиральную машину

Глава ЛНР Леонид Пасечник и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко навестили многодетную семью Морозовых и подарили им стиральную машину, сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.

«Сегодня нас радушно приняли в уютном и теплом доме, куда уже переехали родители с 13 детьми. Поздравили Морозовых с новосельем, Новым годом и Рождеством, подарили стиральную машину, а детям вручили сладкие подарки и настольные игры», — отметил Пасечник.

Он добавил, что в июне 2023 года Сергей Кириенко по поручению президента России Владимира Путина вручил Ирине Морозовой орден «Мать-героиня».

Также Сергей Кириенко исполнил мечты 4 жителей ЛНР в рамках акции «Елка желаний». Трем братьям Кабышенко Кириенко подарил конструкторы и игрушечную железную дорогу, а 10-летнему Александру Серику – спортивный рюкзак.

«Год семьи завершился, но поддержка семей с детьми, и особенно многодетных, будет только крепнуть. Ведь это забота о нашем будущем, о завтрашнем», — отметил Пасечник.