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В Петербурге арестовали таксиста, лишенного прав 10 лет назад

Суд в Петербурге отправил в СИЗО таксиста, который 10 лет ездил без прав
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Shutterstock

Суд в Санкт-Петербурге отправил под арест таксиста, у которого еще 10 лет назад отобрали водительское удостоверение. Об этом в своем Telegram-канале написала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В заявлении уточняется, что под стражей оказался работник ООО «Импульс» Дмитрий Зайнаков. По словам Лебедевой, 5 января текущего года сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в районе дома №15/2 по Косой линии. Стражи порядка остановили гражданина, когда он управлял машиной Cherry Tiggo 7 pro.

При этом в августе 2015 года Зайнакова лишили права управлять транспортными средствами. Соответствующее решение принял мировой судья судебного участка №8 Центрального района Челябинска, рассказала руководитель объединенной пресс-службы.

«То есть, Зайнаков совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ», — говорится в публикации.

Из текста следует, что в ходе судебного заседания мужчина признал вину и заявил об отсутствии у него претензий к инспекторам ГАИ. В то же время он сообщил, что не знал о постановлении мирового судьи из Челябинска.

«Мировой судья судебного участка №12 [в Санкт-Петербурге] отправил под арест таксиста <...>. 10 суток ареста получил фигурант», — добавила Лебедева.

Ранее в Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль протаранил трамвай.

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