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Московская пенсионерка поверила мошенникам и отдала им почти 18 млн рублей

В Москве пенсионерка из-за мошенников лишилась почти 18 млн рублей
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Depositphotos

В Москве 75-летняя женщина поверила мошенникам и лишилась почти 18 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, с пожилой женщиной связался неизвестный, который представился «сотрудником банка» и сообщил о якобы совершенной попытке оформления кредита на пенсионерку. Аферист в ходе беседы вытянул из москвички информацию о ее вкладах и сбережениях, а затем убедил снять со счетов все деньги и передать их курьеру.

Пожилая москвичка последовала всем инструкциям, однако на этом преступники не остановились. Они убедили ее, что кто-то якобы оформляет сделку купли-продажи ее квартиры, и чтобы спасти имущество, пенсионерке необходимо самой продать жилище и перевести вырученные деньги на «безопасный счет». После этого женщина еще взяла в долг 800 тысяч рублей, которые также передала курьеру.

Общая сумма ущерба составила 17,9 млн рублей. Установление злоумышленников, причастных к похищению денег пенсионерки, находится на контроле Преображенской межрайонной прокуратуры.

Ранее мошенники в России стали массово красть детские выплаты.

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