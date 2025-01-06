Молодой россиянин вышел из колонии и решил продать сына за 1,5 млн рублей

«КП»: в Оренбурге юноша вышел из колонии и решил продать сына за 1,5 млн рублей

В Оренбурге 21-летний молодой человек вышел из колонии и решил продать полуторагодовалого сына за 1,5 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, когда мальчик родился, его молодой отец находился в местах лишения свободы. В период, когда его срок подошел к концу и россиянин вышел на свободу, его избранница и мать ребенка отправилась в колонию — доводы о наличии малолетнего сына не сработали как раз в связи с освобождением его отца.

Поначалу познакомившийся с сыном после освобождения юноша исправно исполнял свои родительские обязанности. Он гулял с мальчиком, водил его в гости к родственникам и демонстрировал заботу. Однако оказалось, что это была лишь видимость — на самом деле юноша вынашивал план о продаже ребенка, сообщает kp.ru. При этом, по информации издания, россиянин открыто заявлял, что судьба малолетнего его не заботит. Он выражал готовность продать его в рабство или на органы за 1,5 млн рублей. Его задержали в момент, когда «покупатель» передавал молодому человеку деньги за живой товар.

Молодого человека заключили под стражу 7 декабря. В его отношении него возбуждено уголовное дело по статье о торговле несовершеннолетними, находящимися в беспомощном состоянии. Юноше грозит до 10 лет лишения свободы.

Полуторагодовалого ребенка отправили в социальное учреждение. Его не стали отдавать другим родственникам в связи с неблагополучностью семей. Решается вопрос о лишении матери и отца мальчика родительских прав.

Ранее жители деревни услышали крики из леса и спасли брошенного в траве новорожденного.