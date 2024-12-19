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Жители деревни услышали крики из леса и спасли брошенного в траве новорожденного

На Филиппинах мать бросила новорожденного с еще необрезанной пуповиной в траве

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Кадр из видео Newsflare

Младенец с необрезанной пуповиной был найден на Филиппинах, видео спасения публикует Newsflare

Утром 10 декабря жители провинции Давао дель Норт услышали детский плач. Они прибежали на голос и были шокированы, обнаружив новорожденную, лежащую на куске ткани под открытым небом. Голый ребенок с пуповиной был оставлен в высокой траве.

На кадрах с места событий видно, как местная жительница Йона Логнасин заворачивает девочку в одеяло, чтобы согреть ее. Ребенок начал плакать, когда девушка взяла его на руки. Младенца срочно доставили в местную больницу. Сообщается, что его жизни уже ничто не угрожает.

«Мы выясняем личности родителей девочки», — сообщили в полиции города.

После выписки девочку отдадут под опеку городскому управлению социального обеспечения и развития. Спасительница ребенка заявила, что готова вместе с мужем взять на себя заботу о нем.

Ранее американка попыталась продать новорожденного сына на аукционе в соцсетях.

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