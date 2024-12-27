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Молодой россиянин изнасиловал школьницу и отправился в колонию на 14 лет

В Карелии юноша получил 14 лет колонии за изнасилование школьницы
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Карелии 21-летний местный житель получил 14 лет колонии строгого режима за изнасилование девочки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, следствием и судом установлено, что молодой человек с июля по декабрь прошлого года совершал в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста, иные насильственные действия сексуального характера, используя ее беспомощное в силу возраста положение. Он также изнасиловал ребенка и присылал ей материалы порнографического характера.

Девочка рассказала о произошедшем своим родителям, которые обратились за помощью в правоохранительные органы. Суд признал юношу виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мужчина год насиловал 11-летнюю дочь сожительницы в Подмосковье.

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