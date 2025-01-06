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В Красноярске собака вцепилась в лицо мальчику, решившему покормить ее сосисками

В Красноярске собака покусала мальчика, решившего покормить ее сосисками
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Телеграм-канал Преображенский Красноярск Preo_24

В Красноярске 12-летний мальчик пострадал от нападения собаки, которую решил покормить сосисками. Об этом со ссылкой на мать пострадавшего сообщает Telegram-канал «Преображенский Красноярск Preo_24».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле хоккейной коробки на улице Авиаторов. Ребенок решил покормить собаку, которую увидел там, и сходил в магазин за сосисками. Однако в ходе кормления одна из них упала, мальчик попытался ее поднять, и пес набросился на него.

Собака укусила ребенка за лицо и руку, сообщает ngs24.ru. В результате мальчика положили в медицинское учреждение и провели ему операцию.

Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося, передает издание. В ведомстве подтвердили информацию об обращении матери мальчика и госпитализации ребенка.

Ранее стая собак искусала четверых взрослых и двоих детей в Орске.

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