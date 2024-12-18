Стая собак искусала четверых взрослых и двоих детей в Орске

В Орске четверо взрослых и трое детей пострадали от нападения стаи собак. Об этом сообщает ГАУЗ «ГБ» Орска.

По информации медучреждения, все произошло в одном из районов города. Одна и та же стая собак в течение суток искусала шесть человек — из них четверо взрослых и трое детей.

Отмечается, что местные жители часто обращаются в травмпункты с повреждениями, полученными в результате нападения собак. В ноябре зарегистрировали 52 случая укусов собак среди взрослых и еще 27 случаев среди детей.

По распоряжению министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области в Орске с 8 ноября введен режим экстраординарной ситуации в сфере обращения с животными без владельцев. Отмечается, что мера направлена на предотвращение дальнейших нападений.

Ранее в Амурской области собаки покусали свою хозяйку и не дали врачам оказать ей помощь.