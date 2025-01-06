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Неизвестные с оружием похитили россиянина в Грузии

Первый канал: МВД Грузии ведет расследование нападения на россиян
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Sputnik/РИА «Новости»

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии расследует факт вооруженного нападения на туристов из России в высокогорной Местия, в регионе Самегрело – Земо Сванети. Об этом сообщает Первый канал республики.

«В муниципалитете Местия подверглась нападению туристическая пара. По имеющейся информации, на мужа и жену якобы напали двое лиц, которых разыскивают правоохранители», — говорится в сообщении.

По данным канала, пострадавшую женщину доставили в отделение полиции, мужчину все еще разыскивают. МВД организовало расследование инцидента по статьям 236 и 179 Гражданского кодекса, в которых говорится о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и грабеже.

В свою очередь телеканал »Мтавари архи» сообщил, что неизвестные лица, предположительно, предприняли попытку сексуального насилия в отношении женщины. Злоумышленники потребовали от мужчины выйти из машины, в ходе чего началась потасовка, был открыт огонь, мужчина был ранен.

Согласно показаниям женщины, нападавшие увезли ее мужа в машине, когда он был без сознания. Сам автомобиль также был найден, в нем имеются следы крови, однако местонахождение мужчины пока неизвестно.

Ранее в центре Тбилиси 38-й день подряд прошли протесты.

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