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В центре Тбилиси 38-й день подряд прошли протесты

В Тбилиси прошла антиправительственная акция с требованием перевыборов
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Daro Sulakauri/Reuters

В Тбилиси и других городах Грузии прошел 38-й день непрерывных протестов против итогов парламентских выборов, передает телеканал Mtavari Arkhi.

По его данным, в столице митингующие снова перекрывали проспект Руставели. Помимо перевыборов, они требовали освобождения тех, кого незаконно задержали во время прошлых акций.

«На 38-й день протеста участники собрались в центре Кутаиси, в Батуми перед зданием Конституционного суда, в Зугдиди и в Тбилиси перед зданием парламента», — сообщил Mtavari Arkhi.

Как отмечает канал, протесты продолжатся 5 января: они начнутся в разных частях столицы страны в 17:00 (18:00 мск) и будут продолжаться до 22:00 (23:00 мск).

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. Ряд оппозиционных политических объединений не признали результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на этом фоне подала иск в Конституционный суд в связи с нарушениями при голосовании. Она также призвала к протестам из-за итогов выборов, после чего в стране вспыхнули митинги.

Ранее восемь стран Европы призвали Грузию провести перевыборы.

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