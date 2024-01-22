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В Омской области женщина получила маткапитал на несуществующего ребенка и пошла под суд

Под Омском осудили женщину, получившую маткапитал на несуществующего ребенка

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Shutterstock

В Омской области женщина получила материнский капитал и стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии правоохранителей, в 2021 году россиянка подделала свидетельство о рождении второго ребенка и благодаря этому купила жилое помещение по договору целевого займа.

«В результате федеральному бюджету причинен материальный ущерб на общую сумму почти 800 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

Женщина полностью признала вину . В результате она получила три года и десять дней лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Помимо этого, россиянке придется возместить государству потраченные деньги.

Ранее в Москве задержали мошенников, укравших детское питание на 100 млн рублей.

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