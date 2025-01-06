Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить

Юрист Хаминский: подарки, полученные не от членов семьи, облагаются налогом
close
Shutterstock/FOTODOM

Руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский рассказал РИА Новости, что те, кто получил не от членов семьи и родственников в подарок недвижимость, транспортные средства или акции, будут вынуждены заплатить налог на доходы физических лиц.

При этом подобные подарки от членов семьи или близких родственников в любом случае не облагаются НДФЛ, отметил эксперт.

Он отметил, что обычно дарение друг другу денег и других подарков не облагается налогом и не требует письменного оформления за некоторыми исключениями.

Эксперт предупредил, что если работодатель хочет подарить своему сотруднику, вещь стоимость которой превышает 3 тыс. рублей, то нужно в письменной форме заключить договор дарения. Если в сумме стоимость подарков превысит 4 тыс. рублей, то работодатель обязан удержать налог от превышающей лимит суммы.

Юрист напомнил, что по закону для некоторых категорий граждан полагаются подарки не дороже 3 тыс. рублей. Это касается работников образовательных организаций, медучреждений, организаций, оказывающих социальные услуги, а также граждан, которые находятся на лечении в этих учреждениях. В эту же категорию попали те, кто находится у данных граждан на содержании или воспитании, а также супруги и родственники этих граждан.

Ограничения касаются государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников Центробанка, заключил юрист.

Ранее россиянам рассказали, какие подарки нельзя вернуть в магазин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами