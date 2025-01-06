Юрист рассказал, за какие подарки придется заплатить

Руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский рассказал РИА Новости, что те, кто получил не от членов семьи и родственников в подарок недвижимость, транспортные средства или акции, будут вынуждены заплатить налог на доходы физических лиц.

При этом подобные подарки от членов семьи или близких родственников в любом случае не облагаются НДФЛ, отметил эксперт.

Он отметил, что обычно дарение друг другу денег и других подарков не облагается налогом и не требует письменного оформления за некоторыми исключениями.

Эксперт предупредил, что если работодатель хочет подарить своему сотруднику, вещь стоимость которой превышает 3 тыс. рублей, то нужно в письменной форме заключить договор дарения. Если в сумме стоимость подарков превысит 4 тыс. рублей, то работодатель обязан удержать налог от превышающей лимит суммы.

Юрист напомнил, что по закону для некоторых категорий граждан полагаются подарки не дороже 3 тыс. рублей. Это касается работников образовательных организаций, медучреждений, организаций, оказывающих социальные услуги, а также граждан, которые находятся на лечении в этих учреждениях. В эту же категорию попали те, кто находится у данных граждан на содержании или воспитании, а также супруги и родственники этих граждан.

Ограничения касаются государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников Центробанка, заключил юрист.

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