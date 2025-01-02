Россиянам рассказали, какие подарки нельзя вернуть в магазин

Роскачество перечислило подарки, которые нельзя вернуть в магазин

В Роскачестве перечислили категории подарков, которые нельзя вернуть в магазин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«Есть целый ряд товаров, которые вернуть по указанным выше причинам нельзя. Это так называемые невозвратные товары. Их магазин примет назад только в том случае, если обнаружится недостаток (брак). В ряде случаев – только после экспертизы, которая подтвердит, что не действия покупателя (получателя подарка) привели к поломке», — поделились в Роскачестве.

Отмечается, что к невозвратным подаркам относятся продукты, бытовая техника и электроника, парфюмерия и косметика, предметы личной гигиены, белье и чулочно-носочные изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями, а также животные и растения.

Возвращать товар, который по закону можно вернуть, необходимо в срок от 14 до 30 дней.

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