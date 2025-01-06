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Генпрокуратура заявила о замедлении роста мошенничеств в 2024 году

ТАСС: в 2024 году в России удалось сдержать активный рост мошенничеств
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Shutterstock

В России в 2024 году замедлился рост мошенничеств, в том числе телефонных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правовой статистики за период с января по ноябрь 2024 года, представленные Генпрокуратурой.

Общее число зарегистрированных за 11 месяцев мошенничеств достигло 411,6 тыс. Их удельный вес в структуре преступности за пять лет увеличился почти вдвое — с 12,6% до 23,3% среди всех преступлений.

В 2024 году рост мошенничеств составил 3,6%, в 2023 году этот показатель достигал 27,6%, заявили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, 85% всех преступлений в этой сфере (350 тыс.) — это телефонные мошенничества с подменой номеров, мошенничества в интернете, мошенничества с электронными платежными средствами и другие виды кибермошенничеств. Их число за 11 месяцев 2024 года выросло на 7,8%.

4 января сообщалось, что в 2024 году в России было заблокировано 3,2 млрд спам- и мошеннических звонков, что на 48% больше, чем годом ранее.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с участием в «коллегии присяжных».

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