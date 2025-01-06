Началась процедура конфискации имущества экс-министра Абызова

Судебные приставы приступили к конфискации имущества, принадлежащего осужденному на 12 лет колонии экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, которое оценивается почти в 24 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

В конце прошлого года приставы получили исполнительные листы о конфискации имущества и возбудили соответствующие исполнительные производства. Теперь они изымут в доход РФ имущество и денежные средства Абызова на сумму 23,5 млрд рублей, а также исполнительские сборы и задолженность в размере 2,4 млрд рублей.

В 2012-2018 годах Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

По данным следствия, экс-министр и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012-2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.

На имущество Абызова и других обвиняемых, а также на подконтрольные им компании стоимостью свыше 37 млрд рублей был наложен арест для возмещения причиненного ущерба.

Ранее пятеро осужденных по делу экс-министра Абызова вышли на свободу.