Пятеро осужденных по делу экс-министра Абызова вышли на свободу

Суд освободил пятерых осужденных по делу бывшего министра РФ по делам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Абызова Александра Асниса.

По словам защитника, Оксану Роженкову и Яну Балан освободили в зале суда еще во время оглашения приговора по делу. В конце июля на свободу из СИЗО вышла Галина Фрайденберг. У двух других фигурантов, Олега Серебренникова и Екатерины Заяц, также истек срок наказания — они находились под домашним арестом.

В 2012–2018 годах Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

По данным следствия, в 2012–2018 годах обвиняемые похитили денежные средства двух энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности и получению дохода более 32,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что автозак с экс-министром Абызовым попал в ДТП.