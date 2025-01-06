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Украинский беспилотник сбили в Брянской области

Богомаз: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в небе над Брянской областью
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате уничтожения вражеского дрона никто не пострадал. Разрушений также не было зафиксировано.

Глава области поблагодарил российские подразделения ПВО.

5 января Богомаз сообщил, что в небе над Брянской областью были уничтожены 13 украинских беспилотников.

В ночь на 5 января атака БПЛА произошла в Ростовской области. Сначала врио губернатора области Юрий Слюсарь написал, что силы ПВО отразили налет дронов: два беспилотника были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил он. Позже чиновник заявил, что упавшие в Таганроге и селе Новобессергеновка обломки БПЛА повредили имущество жителей. По его словам, в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств: в их жилых домах были посечены стены и кровля и разбиты окна, также пострадали автомобили.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить РЭБ.

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