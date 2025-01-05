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В Британии предупредили о риске смерти от резистентности к антибиотикам

Guardian: порядка 40 млн человек могут умереть от резистентности к антибиотикам
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Shutterstock

В ближайшие десятилетия около 40 млн человек могут скончаться от резистентности к антибиотикам. Об этом сообщает британская газета Guardian, ссылаясь на бывшего главного санитарного врача Англии Салли Дэвис.

По ее словам, каждый год около 1 млн человек умирают из-за распространения устойчивости к противомикробным препаратам. Эксперт считает, что эта цифра будет увеличиваться в течение следующих 25 лет.

Как пишет издание, по данным ученых, к 2050 году удвоится уровень смертности от устойчивости к противомикробным препаратам. В частности, в течение следующих 25 лет почти 40 млн человек погибнет из-за появившихся супербактерий. При этом пожилые люди окажутся в группе особого риска.

До этого сообщалось, что канадские ученые из Университета Торонто синтезировали новую форму антибиотиков, поражающих бактерии с лекарственной устойчивостью.

Ранее кандидат медицинских наук объяснила, чем опасны антибиотики в продуктах питания.

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