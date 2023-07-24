Кандидат наук объяснила, чем опасны антибиотики в продуктах

Антибиотики часто попадают в продукты, потому что используются в животноводстве. Лекарства применяют не только для терапии и профилактики инфекционных заболеваний, но и для того, чтобы стимулировать животных расти быстрее. Однако с навозом остаточные количества антибиотиков могут попасть в землю и в растения, в том числе и в пшеницу, кукурузу и другие злаки, которые активно употребляют в пищу люди. Кроме того, часть антибиотиков из отходов попадает в воду и может передаваться представителям водной фауны, например рыбам. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Таким образом следовые количества антибиотиков могут оказаться во всех продуктах, однако чаще всего их обнаруживают в мясе и молоке. На фермах животные получают антибиотики с кормом, поэтому в их мясе практически всегда есть антибактериальные вещества. В молоке, яйцах, рыбе они также могут присутствовать. В зелени, овощах и фруктах обычно определяются только следовые количества антибиотиков. Однако если фермер поливает грядки антибактериальным раствором от вредителей, то содержание таких веществ может оказаться даже выше, чем в мясе», – рассказала эксперт.

По ее словам, человеку, который ежедневно употребляет продукты с антибиотиками даже в малых дозах, может грозить немало проблем со здоровьем.

«Продукты с антибиотиками увеличивают риск развития аллергии, дисбактериоза, бронхиальной астмы, ожирения и многих других недугов. Но наиболее грозное последствие – это формирование и усиление устойчивости бактерий к противомикробным препаратам. Дело в том, что они успешно учатся защищаться от антибиотиков. И чем больше медикаментов используется для борьбы с микроорганизмами, тем быстрее они становятся нечувствительными к препаратам. Из-за антибиотикорезистентности с каждым годом становится все труднее лечить пневмонию, туберкулез, гонорею, сальмонеллез и другие инфекции. Причем не у животных, а у людей», – предостерегла Екатерина Демьяновская.

Она отметила, что, несмотря на опасность, в России содержание антибиотиков в продуктах регулируется законом, поэтому риск съесть что-то запредельно опасное для здоровья минимальный.

«Роспотребнадзор и Роскачество проверяют производителей на предмет содержания некоторых антибиотиков в готовой продукции. Так, в молоке нормируется содержание четырех наиболее часто используемых антибиотиков. Теоретически, если производитель использует другие препараты, проверяющие могут их не заметить. Однако это исключительные случаи. При этом в нашей стране большинство производителей все-таки добросовестные и не применяют антибиотики вовсе. Их продукция маркируется специальным знаком – это белый лист на зеленом фоне и слово «органик»», – пояснила кандидат наук.

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