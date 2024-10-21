Ученые создали антибиотики, заставляющие бактерии пожирать самих себя

Канадские ученые из Университета Торонто синтезировали новую форму антибиотиков, поражающих бактерии с лекарственной устойчивостью. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Medicinal Chemistry (JMC).

Разработанные лекарства воздействуют на естественный фермент — протеолитическую субъединицу казеинолитической протеазы (ClpP). Он перерабатывает старые или дефектные белки, обеспечивая нормальное функционирование бактерии.

Новое соединение заставляет ClpP бесконтрольно пожирать любые доступные белки, разрушая бактериальную клетку.

По словам ученых, они открыли ClpP во время изучения раковых опухолей, а затем нашли такой же фермент в микробах.

Команда провела тщательный анализ, чтобы найти структурные различия между человеческим и бактериальным ClpP и сделать лекарства безопасными для организма пациента.

Исследователи отметили, что предложенный ими подход к антибиотикам обладает большим потенциалом для лечения таких бактериальных инфекций, как менингит и гонорея.

Ранее ученые создали вещество на основе кобальта, заставляющее саморазрушаться клетки рака.