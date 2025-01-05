Прокуратура Карелии выяснит обстоятельства ДТП с опрокинувшимся автобусом с туристами

В Карелии прокуратура начала проверку после ДТП с туристическим автобусом

Прокуратура Карелии обратила внимание на ДТП с перевернувшимся туристическим автобусом недалеко от поселка Ляскеля. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

По версии сотрудников прокуратуры, транспортное средство по ходу движения съехало в кювет и после этого опрокинулось.

На данный момент ведомство проводит проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

«По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщается в публикации.

Автобус с туристами из Москвы, Воронежа, Белгорода и Курска следовал по дороге Лякселя – Питкяранта. Всего в салоне находились 43 человека, семь из которых пострадали. По словам главы Минздрава региона, они получили переломы конечностей и другие травмы.

На место приехали пять карет скорой помощи. Помимо этого, к вылету готовится вертолет карельского территориального центра медицины катастроф с бригадой специалистов. Медики помогут перевезти тех пострадавших, которым нужно специализированное лечение.

Ранее на Ставрополье легковушка столкнулась с локомотивом.