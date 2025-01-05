Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура Карелии выяснит обстоятельства ДТП с опрокинувшимся автобусом с туристами

В Карелии прокуратура начала проверку после ДТП с туристическим автобусом

Прокуратура Карелии обратила внимание на ДТП с перевернувшимся туристическим автобусом недалеко от поселка Ляскеля. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

По версии сотрудников прокуратуры, транспортное средство по ходу движения съехало в кювет и после этого опрокинулось.

На данный момент ведомство проводит проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

«По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщается в публикации.

Автобус с туристами из Москвы, Воронежа, Белгорода и Курска следовал по дороге Лякселя – Питкяранта. Всего в салоне находились 43 человека, семь из которых пострадали. По словам главы Минздрава региона, они получили переломы конечностей и другие травмы.

На место приехали пять карет скорой помощи. Помимо этого, к вылету готовится вертолет карельского территориального центра медицины катастроф с бригадой специалистов. Медики помогут перевезти тех пострадавших, которым нужно специализированное лечение.

Ранее на Ставрополье легковушка столкнулась с локомотивом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами