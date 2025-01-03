СК возбудил уголовное дело после ДТП с опрокинувшимся автобусом под Тюменью

В Тюменской области пять человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ДТП в Тюменской области, где опрокинулся рейсовый автобус. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

«Главой ведомства поручено возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадали жители Тюменской области. В СМИ сообщается, что в Тюменской области водитель и четыре пассажира пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса», — отмечается в сообщении ведомства.

ДТП с рейсовым автобусом произошло утром 3 января на дороге »Тюмень — Салаирка — граница с Свердловской областью» на затяжном повороте в условиях снегопада, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Тюменской области».

«Предварительно, водитель автобуса зацепил снежный вал, автобус съехал в кювет и повалился на бок. В автобусе ехали водитель и 4 пассажира, все травмированы. Ранения получили двое мужчин-близнецов 53-х лет, женщины 53-х и 68-ми лет, а также 61-летний водитель автобуса», — отмечается в сообщении.

Ранее было названо число пострадавших в ДТП с 95 машинами в Казахстане.